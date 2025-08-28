Acre terá mais de 2,2 mil novas casas populares até 2026, anuncia governo; confira os detalhes

O déficit habitacional do Acre, que supera 23,9 mil unidades, deve ser reduzido com novas frentes de obras anunciadas em parceria entre o governo estadual e o federal. A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) projeta a entrega de mais de 2,2 mil casas nos próximos anos, parte delas ainda em 2025.

De acordo com o titular da pasta, Egleuson Santiago, várias ações já estão em andamento. Em Rio Branco, 15 moradias foram entregues no Loteamento Santa Cruz, e outras 83 serão repassadas em setembro no conjunto Pró-Moradia, localizado na Cidade do Povo. Ao todo, esse empreendimento contará com 383 unidades até novembro. Além disso, outras mil casas estão em construção na mesma região, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a União, com parte da entrega prevista para este ano.

Também estão em andamento 224 apartamentos no bairro Irineu Serra e mais 192 no Calafate, ambos com conclusão prevista até 2026. No interior, a agenda inclui cem residências em Xapuri, dentro do Minha Casa, Minha Vida, e outras 11 em Assis Brasil, custeadas com recursos do próprio Estado, que devem ser finalizadas no próximo ano. Já em Bujari, será assinada nesta sexta-feira (29) a ordem de serviço para 50 casas no Assentamento Walter Arce, por meio do Minha Casa, Minha Vida Rural.

Para setembro, estão previstos novos editais de construção em quatro municípios: Tarauacá (50 unidades), Feijó (25), Plácido de Castro (25) e Assis Brasil (25). Além disso, o Acre foi contemplado com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), garantindo investimentos para cinco cidades. Brasileia receberá 40 moradias, enquanto Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Plácido de Castro terão 20 cada, e o Bujari contará com 16 novas casas.

Essas ações se somam às medidas nacionais. O Ministério das Cidades publicou a Portaria nº 927 no Diário Oficial da União, estabelecendo as regras de seleção para propostas de 2025 dentro do Minha Casa, Minha Vida – Entidades. O regulamento define como os projetos devem ser apresentados, analisados e aprovados, com subsídios do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). Para o Acre, a meta definida é de cem unidades habitacionais nesta modalidade, conforme dados da Fundação João Pinheiro, baseada na PNAD Contínua de 2022.

Além das obras físicas, o governo estadual segue com programas de regularização fundiária em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Sena Madureira e Brasileia, garantindo segurança jurídica para famílias que já vivem em áreas consolidadas.

Durante visita às construções da Cidade do Povo, em junho, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto social das obras:

“Estamos mudando a realidade de muitas famílias. Onde antes havia descaso, agora há oportunidade de viver com dignidade. São mais de mil casas em andamento que, em breve, terão donos. Nosso compromisso é diminuir desigualdades e entregar moradias de qualidade para o povo acreano”, declarou.