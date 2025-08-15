15/08/2025
Acreana morta em MT tinha saído do Acre há pouco mais de uma semana em busca de trabalho

A família, agora, busca arrecadar recursos para conseguir trazer o corpo de Manuela de volta ao estado do Acre

A acreana Manuela Rodrigues França de 31 anos, que assassinada a tiros e teve o corpo encontrado nesta quinta-feira (14), no município de Sinop, em Mato Grosso, estava no estado há apenas nove dias.

Natural de Rio Branco, ela teria se mudado para Mato Grosso em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida no dia 5 de agosto, relatou uma prima da vítima.

Manuela foi encontrada com marcas de tiro na cabeça e corpo/ Foto: Reprodução

Em entrevista ao site Primeira Página, a prima de Manuela contou que ela foi para o estado sozinha e que ainda não trabalhava. “Ela ainda não tinha trabalho certo, foi sozinha. Era uma ótima menina, trabalhadeira, fazia “bicos” aqui no Acre. A gente quer é descobrir o motivo de ela ter sido morta dessa forma tão violenta”, relatou.

Manuela Rodrigues foi encontrada sem vida em uma creche desativada no bairro Camping Club, com marcas de tiros pela cabeça e pelo corpo. Ainda segundo o site, o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelo caso, revelou que as primeiras informações acerca do crime apontam para um possível envolvimento com facção criminosa. A vítima teria sido localizada por integrantes da organização e executada.

LEIA AQUI: Acreana é assassinada com três tiros em prédio abandonado no Mato Grosso; veja detalhes

No entanto, a família refutou a tese e negou envolvimento de Manuela com facção. “Ela era uma ótima menina, trabalhadeira. Ela trabalhava, onde tinha lugar para ela trabalhar, ela tava trabalhando”, afirmou.

A família, agora, busca arrecadar recursos para conseguir trazer o corpo de Manuela de volta ao estado do Acre.

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

ContilNet Notícias

