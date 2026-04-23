Sara Gimenes Torres, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos após o veículo cair em uma valeta na Rodovia Leste-Oeste; condutor fugiu a pé

A madrugada da última terça-feira (21) terminou em tragédia na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, na Grande Vitória. A estudante Sara Gimenes Torres, de 22 anos, perdeu a vida após o veículo em que estava capotar durante uma suposta disputa de racha. De acordo com a Polícia Militar, o automóvel era conduzido pelo namorado da jovem, que fugiu do local do acidente sem prestar qualquer tipo de assistência à vítima.

O carro foi encontrado tombado em uma valeta de drenagem, completamente danificado. Sara ficou presa às ferragens e chegou a ser resgatada com vida por equipes de emergência. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas, devido à gravidade dos ferimentos, o quadro clínico evoluiu para óbito pouco tempo após dar entrada na unidade.

Bebidas alcoólicas e testemunha

No banco de trás do veículo, uma amiga de Sara sobreviveu ao impacto com ferimentos leves. Em depoimento inicial, a testemunha afirmou não conhecer o namorado da vítima, embora estivesse no mesmo carro. Os policiais que atenderam a ocorrência notaram que a sobrevivente apresentava sinais visíveis de embriaguez. No porta-malas do automóvel capotado, foram encontradas diversas garrafas de bebidas alcoólicas, o que reforça a suspeita de imprudência ao volante.

Caça aos responsáveis

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito já assumiu o caso e trabalha para localizar o namorado de Sara. A investigação também foca na identificação do segundo veículo que participava da corrida ilegal. Segundo as autoridades, ambos os motoristas podem ser responsabilizados pela morte da estudante, uma vez que a disputa em alta velocidade foi o fator determinante para a perda de controle do carro.

O corpo de Sara foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória para exames necroscópicos. A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro dos envolvidos seja repassada via Disque-Denúncia (181).