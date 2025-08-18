18/08/2025
Acreana presa após morte do filho de 4 anos em SC é solta em audiência de custódia

Justiça concede liberdade provisória à mãe de menino morto em Florianópolis

A acreana Larissa de Araújo Falk, mãe do menino Moisés Falk Silva, de 4 anos, que morreu no último domingo (17) em Florianópolis, teve liberdade provisória concedida pela Justiça de Santa Catarina. A criança apresentava sinais de agressão pelo corpo no momento da morte.

O padrasto da criança, Richard da Rosa Rodrigues, segue detido preventivamente e é apontado como o principal suspeito do crime. A informação foi confirmada pelo Jornal Razão, de Santa Catarina.

Justiça concede liberdade provisória à mãe de menino morto em Florianópolis/Foto: ContilNet

A decisão foi tomada pela Vara Regional de Garantias da Capital, que estabeleceu medidas cautelares alternativas à prisão para Larissa. Entre elas estão o comparecimento periódico em juízo para justificar atividades, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. O magistrado considerou que, embora o caso seja grave, a mãe não representava risco imediato às investigações. Por outro lado, a Justiça converteu o flagrante de Richard em prisão preventiva, citando contradições em seu depoimento e indícios de participação direta na morte do menino.

Moisés foi levado desacordado ao Multi Hospital, no bairro Carianos, por vizinhos. De acordo com uma enfermeira, a criança chegou sem pulso e sem respiração. Após quase uma hora de tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado.

Os médicos relataram que a criança apresentava hematomas em várias partes do corpo, marcas compatíveis com socos e possivelmente uma mordida no rosto. Diante dos indícios, a Polícia Militar foi acionada imediatamente.

