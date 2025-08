Acreano disputa cinturão nacional de kickboxing no MT Warriors Championship

O Acre estará representado no ringue em uma das competições mais aguardadas do kickboxing profissional no Brasil. O atleta acreano Adriano de Oliveira Souza é um dos protagonistas do MT Warriors Championship, evento que acontece no dia 30 de agosto, em Cuiabá (MT), e marca a estreia do primeiro campeonato 100% profissional da modalidade no estado mato-grossense. Adriano disputará o cinturão na categoria peso cruzador (até 85,1 kg), enfrentando o lutador Gabriel Pertusi Pérola de Araújo, representante do Mato Grosso.

Com entrada gratuita e estrutura montada no Palácio das Artes Marciais Iusso Sinohara, anexo à Arena Pantanal, o evento reunirá 12 lutas casadas e duas disputas de cinturão – uma delas protagonizada por Adriano. Natural do Acre e com forte histórico na modalidade, o atleta se prepara intensamente para o combate e quer mostrar que ainda tem muito a oferecer no cenário nacional. “Quero mostrar que estou de volta, que sigo firme e com energia de sobra. Ainda estamos vivos nas competições e mais determinados do que nunca”, afirmou o acreano.

Além da disputa de Adriano, a categoria peso pesado contará com o confronto entre José Carlos, conhecido como “Carlão”, e o paranaense Allyson Campos. Este último acumula um impressionante currículo, com nove títulos estaduais de kickboxing, seis títulos brasileiros e um título pan-americano, além de conquistas no Muay Thai.

Com chancela da Confederação Brasileira de Kickboxing Profissional (CBKB PRO) e da WAKO PRO, o MT Warriors promete elevar o nível do kickboxing nacional. A expectativa dos organizadores é reunir mais de mil pessoas no local, que passará a contar com estrutura revitalizada, incluindo melhorias em conforto, segurança e acessibilidade.

Um dos diferenciais do evento será a premiação recorde: R$ 50 mil no total, a maior já registrada em competições da modalidade em Mato Grosso. O valor será distribuído entre os vencedores de acordo com o desempenho nas diferentes lutas da noite. Além do prêmio em dinheiro, os três melhores atletas da competição garantirão vaga direta no WGP Kickboxing, considerado o maior campeonato da América Latina no esporte.

A pesagem oficial dos atletas será realizada no dia anterior ao evento, e a expectativa é de uma noite de grandes combates, com alta qualidade técnica. Para Adriano, que carrega consigo a bandeira acreana, o momento é de foco, superação e, principalmente, de mostrar que o Acre segue firme na luta por espaço e reconhecimento no cenário esportivo nacional.