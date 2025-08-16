Acreano que se mudou para SC faz vídeo com dicas para quem quer sair do estado; ASSISTA

O movimento de acreanos que buscam novas oportunidades em outros estados é cada vez maior, e muitos têm escolhido Santa Catarina como novo lar. Pensando em ajudar quem está planejando a mudança, o acreano Rogério Eleamen publicou um vídeo nas redes sociais com dicas e informações importantes sobre o custo de vida e o clima no sul do país.

VEJA TAMBÉM: Desde 2017, mais de 30 mil pessoas deixaram o Acre; Santa Catarina foi o principal destino

Em seu vídeo, Rogério destaca que, antes de se mudar, é preciso escolher a cidade com cuidado. Ele menciona que Florianópolis é linda, mas cara, enquanto Joinville oferece mais empregos, mas tem um clima frio e úmido. Já Blumenau, segundo ele, é charmosa e segura, mas os aluguéis também são altos.

O acreano alerta sobre o custo de vida, que, segundo ele, é o maior desafio. “Prepara o bolso, tá?”, diz no vídeo. Ele estima que o aluguel de uma kitnet em uma cidade grande custe entre R$ 1.200 e R$ 1.800, enquanto em cidades menores é possível encontrar opções de R$ 800 a R$ 1.200. Além do aluguel, Rogério lembra do custo com condomínio e IPTU, que, segundo ele, são valores consideráveis no estado.

Apesar das desvantagens, como o frio e a chuva, o acreano destaca a alta qualidade de vida e a segurança de Santa Catarina, que, segundo ele, é superior à do Norte. As paisagens também são um ponto forte para quem decide fazer a mudança. “As paisagens, bom, nem preciso falar”, finaliza.