21/08/2025
Universo POP
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões

Acusado de mandar matar cunhado é absolvido, mas condenado por integrar facção no Acre

Crime ocorreu em dezembro de 2022, quando Rafael Nunes foi atraído para uma emboscada e morto a tiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Ariclene Firmino da Silva, conhecido como “Ary”, foi levado a julgamento nesta quarta-feira (20), no Fórum Criminal de Rio Branco. Apontado como líder de uma facção criminosa, ele era acusado de mandar matar o cunhado, Rafael Nunes da Silva, mas acabou absolvido dessa acusação. Ainda assim, o Conselho de Sentença o condenou por integrar organização criminosa, fixando pena de 9 anos e 6 meses de prisão.

Ary já cumpre condenação em um presídio de Recife (PE). O cunhado dele, Rafael Nunes, foi assassinado no dia 8 de dezembro de 2022, a tiros, no Beco do Ginásio Coberto, região de acesso à Estrada do Sobral, em Rio Branco.

Crime ocorreu em dezembro de 2022, quando Rafael Nunes foi atraído para uma emboscada e morto a tiros/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, Rafael foi atraído ao local por Welton Carneiro de Castro, que teria pedido ajuda para transportar uma quantia em dinheiro. Ao chegar, a vítima foi surpreendida e morta com diversos disparos. As apurações indicaram que o crime teria sido motivado por casos de violência doméstica cometidos por Rafael contra sua companheira, irmã de Ariclene Firmino.

Embora apontado como mandante do assassinato, Ary foi inocentado pelo júri popular por falta de provas. O executor, Welton Carneiro, já havia sido julgado em dezembro de 2023 e recebeu pena de 30 anos, 6 meses e 10 dias de prisão em regime fechado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.