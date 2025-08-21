21/08/2025
Universo POP
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Adolescente de 12 anos é suspeita de planejar assassinato da própria mãe para furtar R$ 17 mil

Segundo a polícia, adolescente repassou informações ao suspeito Renato da Costa, preso em flagrante

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia identificou uma menina de 12 anos como responsável por arquitetar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus. O crime ocorreu no último domingo (17) e teria como motivação a quantia de R$ 17 mil, que a adolescente acreditava estar guardada pela vítima.

De acordo com as investigações, a jovem passou informações ao namorado, Renato da Costa, de 25 anos, que invadiu a residência em busca do dinheiro. Sem localizar o valor, ele atacou Francisca com sete facadas. A vítima, que tinha deficiência física e usava apenas uma perna, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, adolescente repassou informações ao suspeito Renato da Costa, preso em flagrante/Foto: Ilustrativa

Após o crime, Renato fugiu levando alguns objetos da casa, entre eles um botijão de gás, mas acabou sendo preso em flagrante. A postura da adolescente durante a perícia também chamou atenção: segundo a polícia, ela permaneceu do lado de fora da residência, sentada em uma cadeira de balanço e mexendo no celular, enquanto os peritos trabalhavam.

A menina foi detida e está sob responsabilidade das autoridades, devendo responder conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso gerou forte comoção entre moradores da comunidade e repercutiu em todo o país pela crueldade envolvida.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.