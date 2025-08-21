Adolescente de 12 anos é suspeita de planejar assassinato da própria mãe para furtar R$ 17 mil

A Polícia identificou uma menina de 12 anos como responsável por arquitetar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus. O crime ocorreu no último domingo (17) e teria como motivação a quantia de R$ 17 mil, que a adolescente acreditava estar guardada pela vítima.

De acordo com as investigações, a jovem passou informações ao namorado, Renato da Costa, de 25 anos, que invadiu a residência em busca do dinheiro. Sem localizar o valor, ele atacou Francisca com sete facadas. A vítima, que tinha deficiência física e usava apenas uma perna, não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, Renato fugiu levando alguns objetos da casa, entre eles um botijão de gás, mas acabou sendo preso em flagrante. A postura da adolescente durante a perícia também chamou atenção: segundo a polícia, ela permaneceu do lado de fora da residência, sentada em uma cadeira de balanço e mexendo no celular, enquanto os peritos trabalhavam.

A menina foi detida e está sob responsabilidade das autoridades, devendo responder conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso gerou forte comoção entre moradores da comunidade e repercutiu em todo o país pela crueldade envolvida.