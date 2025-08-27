Agro Norte Mitsubishi lança promoção especial “MIT Weekend” com condições exclusivas

A Agro Norte Mitsubishi anunciou uma campanha especial para este final de semana: o MIT Weekend. Até sábado, quem adquirir um veículo da linha Triton em estoque garantirá seguro incluso diretamente pela Mitsubishi, além de condições diferenciadas para troca de seminovos.
De acordo com a concessionária, a promoção é válida apenas para unidades disponíveis no estoque e contempla toda a linha Triton. Além do seguro incluso, a Agro Norte está oferecendo super valorização de seminovos, permitindo que clientes troquem seus carros usados por modelos novos da marca com vantagens especiais.
“É a oportunidade ideal para quem sonha em ter um Mitsubishi novo na garagem. O cliente sai com a confiança de um carro zero quilômetro e ainda conta com a tranquilidade de ter o seguro incluso”, destaca a equipe da concessionária.
A ação segue até sábado e pode ser conferida diretamente na loja da Agro Norte Mitsubishi. Mais informações estão disponíveis pelos canais de atendimento da concessionária.