18/08/2025
Universo POP
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada

Agro Norte participa do 26º Festival do Açaí em Feijó e apresenta a All New Triton 2026

Equipe da concessionária agradeceu ao prefeito pelo convite e organização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Agro Norte, concessionária representante da Mitsubishi no Acre, marcou presença no 26º Festival do Açaí, realizado em Feijó, e avaliou a participação como um grande sucesso.

Durante o evento, a equipe promoveu test drives e apresentou ao público o mais novo lançamento da marca, a All New Triton 2026, destacada como o produto mais valioso do ano pela montadora. A iniciativa atraiu a atenção dos visitantes, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto as novidades da picape.

Equipe da concessionária agradeceu ao prefeito pelo convite e organização/Foto: Cedida

A Agro Norte também aproveitou o momento para agradecer ao prefeito de Feijó pelo convite e pela organização do festival, que se consolidou como um dos maiores eventos culturais e turísticos do Acre.

Com a presença no festival, a concessionária vem fortalecendo a parceria com a comunidade acreana e se posicionando no mercado sempre levando inovação, qualidade e confiança aos clientes da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.