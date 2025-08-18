Agro Norte participa do 26º Festival do Açaí em Feijó e apresenta a All New Triton 2026

A Agro Norte, concessionária representante da Mitsubishi no Acre, marcou presença no 26º Festival do Açaí, realizado em Feijó, e avaliou a participação como um grande sucesso.

Durante o evento, a equipe promoveu test drives e apresentou ao público o mais novo lançamento da marca, a All New Triton 2026, destacada como o produto mais valioso do ano pela montadora. A iniciativa atraiu a atenção dos visitantes, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto as novidades da picape.

A Agro Norte também aproveitou o momento para agradecer ao prefeito de Feijó pelo convite e pela organização do festival, que se consolidou como um dos maiores eventos culturais e turísticos do Acre.

Com a presença no festival, a concessionária vem fortalecendo a parceria com a comunidade acreana e se posicionando no mercado sempre levando inovação, qualidade e confiança aos clientes da região.