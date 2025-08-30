Alan Rick participa do Festival da Farinha e anuncia novos investimentos

O 8º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul segue movimentando o município e valorizando a cultura regional. Na terceira noite do evento, dedicada ao concurso da maior tapioca, o senador Alan Rick marcou presença, reforçando seu apoio à festa e anunciando novos investimentos para o fortalecimento da produção agrícola no Juruá.

O parlamentar destacou a importância das competições gastronômicas promovidas pela Prefeitura, que envolvem desde a escolha do melhor prato derivado da mandioca, no primeiro dia, até a disputa da maior macaxeira e, agora, da maior tapioca. “É uma satisfação prestigiar essa festa. Todos os anos que posso, venho. Foi por meio da nossa lei que Cruzeiro do Sul se tornou a capital nacional da farinha”, afirmou.

Durante sua participação, Alan Rick anunciou a chegada de cinco casas de farinha móveis, que devem ampliar a capacidade de produção local. “São mini fábricas automatizadas que vão incrementar o trabalho dos produtores da região. Além disso, estamos destinando novos equipamentos para o setor rural, fortalecendo associações, cooperativas e famílias que vivem da mandioca”, ressaltou.

Em clima descontraído, o senador também falou sobre as delícias típicas do festival, como tapioca, pé de moleque, beiju, biscoito e o tradicional beléu, iguaria bastante apreciada no Vale do Juruá. “Tem que vir a Cruzeiro do Sul para provar. É por isso que a gente ama tanto essa festa e essa cultura da farinha”, disse.

Antes de se despedir, Alan Rick fez um convite especial ao público para prestigiar o encerramento do festival. “Aqui você come bem, se diverte, assiste a shows, conhece o artesanato, a agricultura local e toda a diversidade da nossa produção. É um banho de conhecimento e de cultura do povo do Juruá. Venham, porque é uma festa linda e super divertida”, concluiu.

O Festival da Farinha se encerra neste sábado, com novas atrações musicais, exposições e a participação de empreendedores locais.