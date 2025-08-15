Alimentos arrecadados na Expoacre garantiram 3 mil cestas básicas a mais de 80 instituições

A comemoração dos 50 anos da Expoacre também se transformou em um grande gesto de solidariedade. Mais de 100 toneladas de alimentos foram arrecadadas por meio da troca de ingressos para os shows do evento, em que cada entrada era obtida com a doação de dois quilos de mantimentos.

Nesta quinta-feira (14), ocorreu a segunda etapa da distribuição dos sacolões montados com as doações, beneficiando mais de 80 instituições de Rio Branco, municípios do Baixo Acre e parte da região do Alto Acre. A primeira entrega foi realizada no último sábado (9), contemplando entidades sociais, religiosas e casas de apoio.

Com a nova remessa, a ação conjunta do Governo do Acre, Casa da Amizade e Rotary Club já alcançou mais de três mil famílias em situação de vulnerabilidade. As entregas estão sendo realizadas em etapas devido ao tempo necessário para organizar e montar os sacolões, diante do grande volume de produtos arrecadados.

Entre os beneficiados está a Igreja Católica, que, além da Diocese, teve diversas paróquias atendidas. A organização informou que outras remessas estão previstas, garantindo que mais comunidades sejam contempladas ao longo das próximas semanas.