Amigo gay de influenciadora acreana assume paternidade do filho dela após abandono do pai biológico

A influenciadora e ex-A Fazenda, Raissa Barbosa, deu à luz em junho ao pequeno Luan Ravi, seu segundo filho, e desde então enfrenta a ausência do pai biológico do bebê. Segundo ela, durante a gestação não recebeu qualquer apoio e, após o nascimento, o genitor não demonstrou interesse em conhecer a criança.

Diante dessa situação, o influenciador Matheus Freire, 29 anos, conhecido por sua participação no reality De Férias com o Ex: Caribe VIP 4, anunciou nesta terça-feira (26) que decidiu assumir a paternidade de Luan Ravi. “Minha amiga foi abandonada no momento mais delicado da vida dela: durante a gestação. O pai da criança nunca assumiu, nunca deu apoio, nunca garantiu sequer o sustento provisório que ela precisava. Diante desse vazio e dessa ausência, eu decidi assumir a responsabilidade e a paternidade desse bebê. Vou estar presente onde ele escolheu se ausentar, vou dar o amor, o cuidado e a segurança que toda criança merece”, escreveu em suas redes sociais.

Matheus compartilhou as primeiras fotos ao lado do bebê e também de Raissa. Na noite de segunda-feira (25), os dois apareceram jantando juntos, enquanto o pequeno Luan descansava nos braços do “novo pai”. Atualmente, o influenciador soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Além de Luan Ravi, de apenas dois meses, Raissa também é mãe de Felipe, de 15 anos. Ela contou que não tem rede de apoio familiar e que enfrenta sozinha a rotina com os filhos. A influenciadora ainda destacou que não pretende revelar a identidade do pai biológico e pediu respeito ao momento delicado que atravessa.

Raissa também revelou que Jojo Todynho será madrinha do bebê. A amizade entre as duas surgiu durante a participação no reality rural A Fazenda, onde Jojo, vencedora da edição, acolheu Raissa em meio a momentos de fragilidade emocional.