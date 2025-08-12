Na manhã do último sábado (9) amigos e familiares se despediram de Fagner Braga de Lima, 27 anos, morto durante um ataque provavelmente de facção ocorrido em Rio Branco. Fagner foi atingido com um tiro na cabeça e ainda foi socorrido com vida, no entanto, não resistiu.

Com familiares residindo em Manoel Urbano, seu corpo foi transladado para lá, onde ocorreu o velório e posteriormente o sepultamento.

Por algum tempo, Fagner Braga atuou como instrutor de capoeira em Manoel Urbano. Em razão disso, no trajeto até o cemitério um grupo de capoeira fez o acompanhamento do caixão prestando suas últimas homenagens.

O crime em que Fagner foi a vítima ocorreu quinta-feira passada no conjunto Rui Lino, em Rio Branco. Segundo informações, três infratores, em duas motos, emparelharam com um veículo modelo Saveiro, de cor preta, e efetuaram um disparo na cabeça de Fagner.

Mesmo ferido, ele conseguiu seguir até uma rotatória, colidiu contra uma placa de sinalização e parou cerca de 100 metros depois.

Ao tentar pedir socorro, abriu a porta do carro e caiu na via pública. Após o crime, os agressores fugiram novamente.