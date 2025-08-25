Ana Maria Braga confunde Rio Croa com o Juruá durante programa na TV Globo: ‘Paisagem única’

25/08/2025
O programa Mais Você, da TV Globo, abriu sua edição desta segunda-feira (25) com imagens deslumbrantes do Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, Acre.

A tradicional vegetação flutuante conhecida como Tapete Verde transformou a paisagem em um espetáculo natural que conquistou os telespectadores em todo o país.

Apesar da homenagem, a apresentadora Ana Maria Braga confundiu o Rio Croa, conhecido por seu magestoso ‘tapete verde’ com o Rio Juruá, o mais conhecido da região.

O registro no programa nacional trouxe visibilidade inédita para o Tapete Verde, destacando a riqueza natural do Acre e incentivando o turismo ecológico na região/Foto: Reprodução – TV Globo

As imagens mostram o rio coberto por uma vegetação densa e vibrante, que dá a impressão de uma estrada verde sobre as águas. Durante a apresentação, Ana Maria Braga comentou a beleza única da região: “As imagens que abriram o programa de hoje são de Cruzeiro do Sul. Você viu que bonitas que são? É maravilhoso, né? Olha esse verdão. No Acre. Esse é o rio Juruá.”

A vegetação que cobre o Rio, chamada localmente de pasta, se espalha pelo leito do rio e cria um visual impressionante, típico da floresta amazônica. O fenômeno não só encanta quem acompanha pela TV, mas também atrai turistas ao Acre ao longo do ano. A região de Cruzeiro do Sul conta ainda com enormes lagos e uma biodiversidade exuberante, reforçando o potencial turístico do local.

O registro no programa nacional trouxe visibilidade inédita para o Tapete Verde, destacando a riqueza natural do Acre e incentivando o turismo ecológico na região.

VEJA:

