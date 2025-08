Ao lado da esposa, Bocalom agita manifestantes em ato que pede Liberdade: “Vamos à luta”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), publicou em suas redes sociais neste domingo (3), registros de sua participação ao lado de outros políticos no ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes e o presidente Lula.

Na ocasião, a esposa do gestor da capital, Kelen Bocalon discursou para as dezenas de pessoas que participaram da manifestação, abordando que “as nossas instituições estão servindo como vingança contra Bolsonaro”.

Já o prefeito, vestido com uma blusa verde e amarelo e os dizeres “Anistia Já”, comentou que o ato ocorrer pela “Liberdade da Direita” no país. “Pelos nossos princípios. Seguiremos firmes, de cabeça erguida! Vamos a luta, vamos em frente Brasil. Estamos com o senhor, nosso esterno presidente Bolsonaro”, afirmou.

A manifestação, segundo os participantes, teve como foco principal defender a liberdade de expressão, criticar decisões do STF e pedir a libertação de manifestantes presos após os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O movimento nacional por anistia tem sido impulsionado por apoiadores do ex-presidente e parlamentares da base conservadora, embora amplamente criticado por setores democráticos que veem nos atos de 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado.

Veja o vídeo: