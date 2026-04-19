Em agenda na Europa, presidente afirma que defesa da democracia o mantém ativo e critica guerras e postura da ONU

Aos 80 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu às críticas sobre idade com um discurso direto: diz que não se sente velho, e que a motivação política é o que o mantém em movimento. Durante evento internacional em Barcelona, na Espanha, Lula afirmou que a defesa da democracia, da liberdade e da igualdade o torna “imune” ao envelhecimento.

A declaração foi feita na Reunião da Mobilização Progressista Global, onde o presidente também sinalizou disposição para seguir na vida pública em meio a questionamentos sobre uma possível nova candidatura. “O que envelhece as pessoas é perder a causa”, afirmou.

No mesmo discurso, Lula ampliou o tom ao criticar o cenário internacional. Segundo ele, conflitos e decisões unilaterais de grandes potências acabam impactando diretamente a população mais pobre em diferentes países. O presidente citou, como exemplo, efeitos indiretos de guerras sobre o preço de alimentos e combustíveis.

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Ele também fez críticas à atuação da Organização das Nações Unidas, defendendo que o organismo não pode permanecer “silencioso” diante de crises globais. Para Lula, é necessário que lideranças internacionais repensem o papel do Conselho de Segurança e busquem soluções mais equilibradas.

A viagem à Europa inclui compromissos com líderes como Pedro Sánchez e acordos bilaterais em áreas estratégicas, como minerais críticos. A agenda ainda prevê participação na Hannover Messe 2026, na Alemanha, e encontros políticos em Portugal.

Com informações do Correio Braziliense