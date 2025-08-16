16/08/2025
Ao lado da namorada, Gladson participa de procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul

Evento, que chegou à 107ª edição, recebeu a titulação de patrimônio imaterial do Acre e reuniu milhares de fiéis na noite desta sexta-feira (15)

Na noite desta sexta-feira (15), o governador Gladson Cameli acompanhou o encerramento do 107º Novenário de Nossa Senhora da Glória, um dos maiores símbolos de fé da Região Norte. Em sua cidade natal, Cruzeiro do Sul, o político se juntou a milhares de fiéis na tradicional procissão que marca o fim da celebração religiosa.

Governador Gladson Camelí celebrou a solenidade e exaltou o reconhecimento estadual. Foto: José Caminha/Secom

O evento ganhou um significado ainda mais especial este ano, após o governo estadual reconhecê-lo como patrimônio histórico imaterial do Acre. O governador, que foi o responsável pela aprovação da decisão, expressou sua satisfação em participar de um evento tão importante para a cultura e a fé do seu povo.

“É uma linda expressão de fé que sempre esteve presente na vida de minha família e de muitos cruzeirenses. Esse reconhecimento é mais do que merecido. Fico feliz do Acre ter no seu coração um evento tão grandioso e lindo”, destacou Gladson Cameli.

