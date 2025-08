AO VIVO: acompanhe a transmissão da 9ª e última noite da Expoacre 2025 com show de Jorge & Mateus

A Expoacre 2025 chega à sua 9ª e última noite neste domingo (3) com uma programação especial para encerrar a feira em grande estilo. O ContilNet transmite tudo ao vivo, em parceria com a Orna Áudio Visual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

A arena de shows será aberta às 18h, e o esperado show da dupla Jorge & Mateus está marcado para começar às 23h, prometendo lotar o Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Além da apresentação, a cobertura mostra todos os detalhes da movimentação, novidades e entrevistas exclusivas direto do evento. A transmissão acontece no YouTube do ContilNet, no canal 8.1 da TV Rio Branco e também na página especial da Expoacre 2025 no site, com conteúdos em tempo real.

Não perca o encerramento da maior feira do Acre. Acompanhe tudo no ContilNet!

Assista no link: