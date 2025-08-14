AO VIVO: com show de Dilsinho, assista à transmissão da 1ª noite do Festival do Açaí 2025

Não perca nenhum detalhe de um dos eventos mais tradicionais do Acre: o 26º Festival do Açaí de Feijó. O ContilNet vai transmitir tudo ao vivo, levando até você a energia, a música e as atrações desta grande festa cultural.

A transmissão será realizada pelo canal do ContilNet no YouTube, em parceria com a Orna Audiovisual, mostrando toda a movimentação, entrevistas exclusivas e os principais momentos da programação.

Nesta quinta-feira (14), o público poderá acompanhar desde as apresentações regionais até o aguardado show nacional de Dilsinho, que promete embalar a noite com sucessos do pagode romântico. Além disso, artistas locais como Ítalo Magalhães, Hudyson Salles, Luan Lima, Vibe 68 e Bruno Barros também vão subir ao palco.

FIQUE POR DENTRO: ContilNet e Orna Audiovisual vão transmitir as quatro noites do Festival do Açaí 2025

Se você não puder ir até Feijó, basta acessar a transmissão ao vivo para sentir de perto o clima do maior evento cultural da cidade, celebrando a tradição e o sabor do açaí que conquistou o Brasil.