14 de agosto de 2025
ContilNet e Orna Audiovisual vão transmitir as quatro noites do Festival do Açaí 2025

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas

Está chegando a festa mais aguardada de Feijó: o Festival do Açaí. O ContilNet e a Orna Audiovisual se unem para realizar a maior e melhor transmissão ao vivo do evento, que acontece de quinta-feira (14) a domingo (17).

Além da transmissão, os internautas poderão acompanhar todas as informações sobre o evento em tempo real no site/ Foto: ContilNet

O jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmila Cavalcante comandarão a bancada de entrevistas diretamente da terra do açaí. A dupla contará ainda com a participação dos comediantes Pedro Schatt e Rafael Barbosa, que vão interagir com o público e registrar os melhores momentos da feira.

Além de exibir todas as atrações da feira e imagens exclusivas do Festival de Praia, que ocorre durante o dia, o ContilNet e a Orna transmitirão os quatro shows nacionais desta edição: Dilsinho, Lucas Lucco, Magníficos e Natanzinho prometem agitar as quatro noites de programação.

“Já temos uma experiência muito especial com o Festival do Açaí, mas neste ano voltamos com ainda mais força e qualidade, garantindo aos nossos telespectadores as melhores imagens dessa festa tão esperada pelos acreanos e feijoenses”, destacou o editor-chefe do site, Matheus Mello.

Além da transmissão, os internautas poderão acompanhar todas as informações sobre o evento em tempo real no site, com reportagens especiais e galerias de fotos.

Acompanhe tudo pelo canal do ContilNet no YouTube e no site www.contilnetnoticias.com.br.

