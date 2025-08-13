Apesar da forte seca, Saneacre vem conseguindo manter abastecimento de água potável em Sena Madureira

A exemplo de outras cidades Acreanas, Sena Madureira passa por um período complicado em razão da estiagem. Para se ter uma ideia, na manhã desta quarta-feira (13) o nível das águas do rio Iaco estava em apenas 69 centímetros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros.

Nesse cenário, uma das preocupações diz respeito ao abastecimento de água feito pelo Governo do Estado, via Saneacre. Isso porque, a água que é levada para a ETA (Estação de Tratamento de Água) é captada justamente do rio Iaco. Mas, segundo informações, apesar da seca severa o abastecimento não está comprometido.

Adjerbisson Mendonça, coordenador da Saneacre em Sena, confirmou que, pelo menos por enquanto, não há risco de racionamento de água em Sena Madureira. “Por enquanto, está tudo dentro da normalidade. No final de maio, o Governo do Estado implantou um novo motor na nossa captação e isso vem nos ajudando bastante. Estamos conseguindo captar mais água. A nossa equipe de campo, todos os dias vistoria a bomba, a nossa captação para que não tenhamos problemas futuros. Caso ocorra algum problema, iremos adotar outras medidas”, ressaltou.

Ele também pediu que os consumidores evitem desperdiçar o líquido precioso. “Mais uma vez ressaltamos que ainda há muito desperdício de água em Sena Madureira. As pessoas precisam se conscientizar nesse sentido”, completou.

Em Sena Madureira, a distribuição da água potável é feita de maneira alternada, ou seja, um dia sim e outro não.