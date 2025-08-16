Após anos fugindo por traumas, vira-lata é resgatada com 11 filhotes

16/08/2025
Por anos, a protetora de animais Agu Volpato, que atua na Argentina, tentou se aproximar de uma vira-lata arisca que vivia em um lixão e fugia sempre que via um humano. Foram muitas tentativas frustradas, até que a paciência e a perseverança tornaram possível o que parecia impossível: o resgate definitivo da cadela — agora chamada Serena — e de seus 11 filhotes. Assista ao vídeo.

Durante muito tempo, Agu acopanhou a rotina da pet e até conseguiu salvar outros filhotes do animal, encaminhando-os para adoção após castração. Mas a mãe, assustada e arisca, escapava de todas as tentativas de aproximação. Seu comportamento era reflexo de traumas acumulados e da constante exposição a ambientes hostis.

Foi preciso respeitar os limites da cadela, observar de longe e esperar o momento certo. “Ela foi desejada por tanto tempo, procurada com tanto amor, que a vida não teve escolha a não ser nos entregá-la”, relembra Agu em legenda de post do Instagram.

foto colorida vira-lata encontrada depois de anos no matoA cadela muito arisca não deixava Agu se aproximar

Um resgate no tempo certo

Nos meses anteriores ao resgate, Agu passou a monitorar Serena com mais intensidade e percebeu que ela estava prenha. Mesmo grávida, a cadela seguia veloz.

Até que, em uma manhã de julho, a protetora recebeu um aviso: uma cadela havia sido vista com filhotes a cerca de 5 km do local onde Serena costumava circular. A experiência da protetora falou mais alto, e ela logo reconheceu que poderia ser “a sua” vira-lata.

Agu foi até o local indicado, se escondeu e esperou. Não demorou até que avistasse Serena abrigada dentro de um tronco de árvore — junto com 11 filhotes recém-nascidos. “Quando vimos, não podíamos acreditar. Era um sonho se realizando”, conta.

Com movimentos cuidadosos, Agu se aproximou, segurou Serena pelo pescoço com firmeza e a colocou em segurança. Em seguida, rastejou até o tronco e resgatou, um a um, os pequenos filhotes,  garantindo que todos ficassem a salvo.

A mãe, desta vez, não resistiu e aceitou ser acolhida. Com os filhotes tão pequenos, ela não tentou fugir — apenas quis protegê-los. E foi justamente esse instinto que permitiu que o resgate acontecesse sem traumas.

montagem colorida resgate filhotes de cachorroAgu rastejou até o tronco para resgatar a ninhada

Novo começo para a família canina

Hoje, os filhotes estão saudáveis, abrigados e já foram adotados por famílias amorosas. Receberam os cuidados necessários desde os primeiros dias: alimentação adequada, acompanhamento veterinário e muito carinho, o que será essencial para sua socialização.

foto colorida filhotes resgatados Hoje, todos os filhotes tiveram um final feliz, sendo adotados por famílias amorosas

Serena, por outro lado, ainda tem um destino em aberto. Segundo Agu, seu temperamento fechado e o histórico de rejeição ao contato humano tornam incerta sua adaptação a um lar convencional. Por enquanto, ela segue sob os cuidados da protetora, em um ambiente seguro e com tempo para aprender a confiar. “Foi aqui que terminou o ciclo de sofrimento”, afirma Agu, aliviada.

