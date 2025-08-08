Após cumprir agenda no Acre, presidente Lula deixa a Cooperacre de helicóptero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sede da Cooperacre, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (8), de helicóptero, logo após cumprir a agenda oficial no Acre.

Lula participou de um evento ao lado do governador Gladson Cameli, ministros e autoridades locais, onde anunciou investimentos e ouviu demandas de produtores e representantes da cooperativa.

Além disso, antes do evento principal, o presidente fez uma visita a Casa de Acolhida Souza Araújo, onde discursou sobre inclusão social, combate ao preconceito e desenvolvimento regional.

O helicóptero partiu da área ao lado da Cooperacre em direção ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, de onde Lula seguiu para dar continuidade à sua agenda. A visita marcou mais uma passagem do presidente pelo Acre desde o início de seu mandato, reforçando a atenção do governo federal a projetos e iniciativas no estado.