8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Após cumprir agenda no Acre, presidente Lula deixa a Cooperacre de helicóptero

Lula encerrou compromisso no Acre após anúncios e discursos na Cooperacre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sede da Cooperacre, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (8), de helicóptero, logo após cumprir a agenda oficial no Acre.

Lula participou de um evento ao lado do governador Gladson Cameli, ministros e autoridades locais, onde anunciou investimentos e ouviu demandas de produtores e representantes da cooperativa.

Após cumprir agenda, presidente Lula deixa a Cooperacre de helicóptero/Foto: Reprodução

Além disso, antes do evento principal, o presidente fez uma visita a Casa de Acolhida Souza Araújo, onde discursou sobre inclusão social, combate ao preconceito e desenvolvimento regional.

O helicóptero partiu da área ao lado da Cooperacre em direção ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, de onde Lula seguiu para dar continuidade à sua agenda. A visita marcou mais uma passagem do presidente pelo Acre desde o início de seu mandato, reforçando a atenção do governo federal a projetos e iniciativas no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.