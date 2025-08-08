Após denúncia anônima, polícia prende homem acusado de abusar da própria sobrinha

8 de agosto de 2025
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, nesta sexta-feira (8), em Xapuri, um homem de 40 anos suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia-Geral do município, sob o comando do delegado Luccas Vianna, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O caso aconteceu no interior do estado do Acre/Foto: Reprodução

De acordo com a corporação, a investigação teve início após uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar, que apontava que a vítima estaria sendo violentada pelo tio. O órgão comunicou imediatamente a Polícia Civil, que deu início às diligências.

Com as evidências reunidas, o delegado representou pela prisão do suspeito, que foi localizado e detido.

“A denúncia foi recebida com a seriedade que o caso exige. Atuamos com agilidade para preservar a integridade da vítima e garantir que o suspeito fosse responsabilizado. Casos de abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, são tratados com máxima prioridade”, afirmou o delegado.

O preso foi levado à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A vítima está recebendo acompanhamento de órgãos de proteção e assistência social.

