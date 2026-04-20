Depois de um início de ano marcado por forte retração, o setor de serviços no Acre voltou a apresentar números positivos em fevereiro. Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o volume de atividades no estado cresceu 3,0% na comparação com janeiro, mês em que havia sido registrada uma queda expressiva de -22,1%.

A recuperação, embora relevante, ainda é vista com cautela por especialistas. O desempenho positivo interrompe a sequência de perdas, mas não é suficiente para compensar integralmente o recuo observado no início do ano. No cenário nacional, o avanço foi mais discreto: o Brasil registrou crescimento de apenas 0,1% no volume de serviços no mesmo período.

No Acre, além da melhora no volume, a receita nominal do setor também apresentou reação significativa. Após recuar -25,5% em janeiro, o faturamento cresceu 5,2% em fevereiro, acompanhando a retomada das atividades. Já no panorama nacional, a receita teve alta de 1,2% na mesma base de comparação.

Apesar dos números positivos, a avaliação é de que o setor ainda caminha em ritmo lento. A instabilidade observada nos primeiros meses do ano reforça a necessidade de acompanhamento mais prolongado para confirmar uma tendência consistente de recuperação.

Desempenho do setor turístico

Um dos pontos de atenção segue sendo o desempenho do turismo, que apresentou queda de -0,9% no volume de serviços em fevereiro. A retração ocorre após um início de ano já desfavorável e reflete um cenário de dificuldades enfrentadas pelo setor, como o impacto de juros elevados e o alto custo das passagens aéreas, fatores que acabam reduzindo a demanda por viagens.

Mesmo sem figurar entre os principais destinos turísticos do país, o Acre tem registrado avanços no fluxo de visitantes estrangeiros nos últimos anos, especialmente após o período mais crítico da pandemia. Dados históricos indicam que, em 2021, o estado recebeu apenas 322 turistas internacionais. Esse número saltou para 17.200 em 2022, marcando o início de uma trajetória de recuperação.

Para 2026, as estimativas apontam que cerca de 2.095 turistas estrangeiros entraram no país pelo Acre apenas nos dois primeiros meses do ano. Mantido esse ritmo, a projeção é que o estado encerre o ano com aproximadamente 17.430 visitantes internacionais, podendo superar esse número em períodos de maior demanda.

LEIA TAMBÉM: Mais de 600 famílias saem das dívidas em um mês no Acre

Ainda assim, o setor turístico está longe de atingir seu melhor desempenho. Em 2018, antes das crises recentes, o Acre registrou a entrada de 30.607 turistas estrangeiros, número que ainda serve como referência para o potencial de crescimento da atividade no estado.

Segundo Egídio Garó, assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), os resultados atuais mostram sinais de recuperação, mas ainda abaixo do esperado. “Mesmo com resultados positivos, o setor ainda está aquém dos níveis observados em anos anteriores. O turismo, especialmente, segue em desenvolvimento no estado”, avalia.

Análise e fatores estruturais e economicos

A análise aponta que fatores estruturais e econômicos continuam influenciando diretamente o desempenho do setor de serviços. A combinação de custos elevados, cenário macroeconômico desafiador e limitações logísticas ainda impõe obstáculos para uma recuperação mais acelerada.

Por outro lado, o crescimento registrado em fevereiro reforça a importância do setor de serviços para a economia acreana. Responsável por uma parcela significativa da geração de emprego e renda, o segmento segue como peça-chave para a expansão econômica do estado.

A expectativa agora é de que os próximos meses confirmem uma trajetória mais estável de crescimento. Caso o ritmo de recuperação se mantenha, o setor pode consolidar uma retomada gradual ao longo de 2026, ainda que distante dos melhores resultados já registrados.