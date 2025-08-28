Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

28/08/2025
A participação do senador Alan Rick no encontro nacional do Republicanos, realizado nesta semana ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reacendeu as especulações sobre uma possível filiação do acreano ao partido para disputar o Governo em 2026.

Senador deve deixar o União Brasil

O deputado federal Roberto Duarte chegou a afirmar, em entrevista ao ContilNet, que as principais lideranças do Republicanos presentes no evento — incluindo o próprio Tarcísio, cotado como possível candidato à Presidência da República — teriam convidado Alan a ingressar na sigla.

Em conversa exclusiva com a coluna nesta quarta-feira (27), no entanto, o senador negou que tenha tomado qualquer decisão no momento.
— “Estou conversando com nossos amigos e aliados. Nada fechado por enquanto”, declarou.

Além do Republicanos, Alan já havia revelado anteriormente que também mantém tratativas com o PSD, presidido no Acre pelo senador Sérgio Petecão. O MDB chegou a ser apontado como outra alternativa de destino partidário, mas até agora não houve nenhuma oficialização.

