Rogéria Rocha anuncia casamento intimista no Acre e conta detalhes ao ContilNet

Cerimônia íntima em Rio Branco está prevista para ocorrer até o fim do ano

A influenciadora acreana Rogéria Rocha, que recentemente anunciou seu noivado com o pastor Cristian Felicidade, revelou à equipe do ContilNet que os preparativos para o casamento já estão em andamento.

Os preparativos do casamento já estão em andamento/Foto: Redes Sociais

O casal, que atualmente aproveita a rotina juntos em Belém, cidade natal do pastor, tornou o compromisso público no último dia 13 de julho. Na ocasião, Rogéria publicou em seu perfil um vídeo vestida de noiva, exibindo a aliança, um buquê de flores e celebrando o momento especial à beira da praia.

FIQUE POR DENTRO: Rogéria Rocha anuncia noivado com pastor Cristian Felicidade; VEJA VÍDEO E FOTOS

Rogéria Rocha anuncia noivado com pastor Cristian Felicidade; VEJA VÍDEO E FOTOS - ContilNet Notícias

O pedido de noivado foi feito em uma praia, com direito a ensaio fotográfico/Foto: Reprodução

Embora ainda não haja uma data definida, a expectativa da influenciadora é que a cerimônia aconteça até o fim deste ano. O evento será realizado em Rio Branco, em formato intimista, restrito a familiares e amigos mais próximos. “Não gosto de festa”, disse Rogéria, expressando o desejo de uma celebração simples e reservada.

O casal mantém discrição sobre outros detalhes, mas garante que tudo está sendo planejado com muito carinho. De forma descontraída, Rogéria ainda brincou sobre a possibilidade de transmissão do evento: “Vai que temos uma live do ContilNet”.

