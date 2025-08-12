Rogéria Rocha anuncia casamento intimista no Acre e conta detalhes ao ContilNet

A influenciadora acreana Rogéria Rocha, que recentemente anunciou seu noivado com o pastor Cristian Felicidade, revelou à equipe do ContilNet que os preparativos para o casamento já estão em andamento.

O casal, que atualmente aproveita a rotina juntos em Belém, cidade natal do pastor, tornou o compromisso público no último dia 13 de julho. Na ocasião, Rogéria publicou em seu perfil um vídeo vestida de noiva, exibindo a aliança, um buquê de flores e celebrando o momento especial à beira da praia.

Embora ainda não haja uma data definida, a expectativa da influenciadora é que a cerimônia aconteça até o fim deste ano. O evento será realizado em Rio Branco, em formato intimista, restrito a familiares e amigos mais próximos. “Não gosto de festa”, disse Rogéria, expressando o desejo de uma celebração simples e reservada.

O casal mantém discrição sobre outros detalhes, mas garante que tudo está sendo planejado com muito carinho. De forma descontraída, Rogéria ainda brincou sobre a possibilidade de transmissão do evento: “Vai que temos uma live do ContilNet”.