Após repercussão, acusado de cortar patas de cavalo se pronuncia; confira

O caso do cavalo que teve as patas cortadas com um facão em Bananal, interior de São Paulo, continua gerando comoção em todo o país. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu. Diante da repercussão, o rapaz que filmou o suspeito do crime se pronunciou em vídeo nas redes sociais.

Segundo ele, a gravação que circula na internet não foi feita para expor a crueldade, mas a pedido do tutor do cavalo, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, apontado como autor da agressão. “Eu gravei o vídeo pra mostrar que o animal tava caído. Ele pediu pra gravar pro pai dele. Só que depois disso, infelizmente, ele foi e fez isso aí, sem necessidade nenhuma. Eu não soube o que fazer, fiquei sem reação”, declarou o amigo.

O rapaz ainda rebateu críticas recebidas nas redes sociais sobre não ter interferido na ação. “Ah, o moço tá falando, você tava gravando, não sei o quê. Ninguém debochou do animal, ninguém fez nada naquele momento. Já está tudo esclarecido na delegacia, e a gente vai tomar todas as medidas possíveis para que a justiça seja feita”, afirmou.

O crime foi registrado no boletim de ocorrência como prática de maus-tratos com agravamento pela morte do animal. Testemunhas relataram que o cavalo participava de uma cavalgada quando ficou exausto e deitou no chão. Nesse momento, o tutor teria dito: “Se você tem coração, melhor não olhar”, antes de golpear a pata do animal com o facão.

A Polícia Civil de Bananal segue investigando o caso com apoio da Polícia Ambiental. A Prefeitura do município também repudiou publicamente a crueldade contra o animal e informou que acompanha as apurações.