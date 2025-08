Após ser ferido a tiros, homem se joga no Rio Acre para escapar da morte

Um incidente alarmante ocorreu em Rio Branco na tarde de quinta-feira (31), quando um homem ferido a tiros, identificado apenas como Cleber, foi forçado a pular no Rio Acre para escapar de uma tentativa de execução. Ele foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que Cleber apresentava duas perfurações, uma na cabeça e outra no quadril.

Em seu depoimento à Polícia Militar, a vítima afirmou que havia sido torturada antes de ser alvejada. Os policiais já estavam em busca de possíveis suspeitos, pois testemunhas relataram ter visto quatro homens levando um indivíduo ferido até a beira do rio, na Rua Barra do Sol, localizada no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital.

Durante as investigações, a polícia conseguiu prender dois dos suspeitos, conhecidos como Denis Esteves Santana da Silva e Atos Nascimento Freitas. Silva foi localizado em um terreno baldio nas proximidades da margem do rio, enquanto Nascimento foi detido logo em seguida, ao tentar descartar uma arma de fogo e uma faca em uma casa onde buscou abrigo.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde confessaram a autoria do crime, corroborando as declarações feitas pela vítima aos policiais. A polícia continua a investigar o caso para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.