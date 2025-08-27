27/08/2025
Universo POP
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana

Após ser vítima, Russa do Acre se une ao MPAC em campanha contra assédio virtual

Influenciadora orienta que denúncias devem ser registradas na delegacia da mulher

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou uma ação de conscientização sobre assédio sexual virtual em parceria com a influenciadora Aleksandra Shogenova, conhecida como Russa no Acre. Recentemente, a influenciadora publicou um vídeo denunciando mensagens inapropriadas que vem recebendo nas redes sociais, alertando que esse tipo de comportamento não deve ser tolerado.

No vídeo, Aleksandra reforçou que o assédio sexual virtual acontece em qualquer lugar — no Brasil, na Rússia e também no Acre — e que mensagens de teor sexual enviadas sem consentimento configuram crime. Ela destacou que, mesmo que seja na internet, o assédio deixa as pessoas desconfortáveis e inseguras e não deve ser tratado como brincadeira. “Alguns homens mandam mensagens de teor sexual, até casados. E isso não é só desrespeito, é crime. Então, se aconteceu com você, denuncie”, afirmou.

Influenciadora orienta que denúncias devem ser registradas na delegacia da mulher/Foto: Reprodução

Para auxiliar vítimas, o MPAC disponibilizou canais de atendimento, como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), além de linhas de apoio nacional como o 180 e o 190 em casos de urgência. A influenciadora também reforçou a importância de procurar ajuda e registrar boletim de ocorrência sempre que necessário.

A legenda do vídeo publicado por Aleksandra destacou:

“Assédio virtual é crime. Denuncie! Não é normal, não é apenas brincadeira.”

O MPAC reforça que a prevenção e a denúncia são fundamentais para combater o assédio virtual, garantindo segurança e respeito às vítimas em qualquer lugar, inclusive na internet.

Canais de ajuda:

  • CAV – Centro de Atendimento à Vítima (MPAC): Fixo: (68) 3212-2062 | WhatsApp: (68) 99993-4701 | E-mail: [email protected]

  • DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: (68) 3212-4470

  • Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher (gratuito, nacional)

  • Ligue 190 – Polícia Militar (em caso de urgência)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.