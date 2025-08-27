Após ser vítima, Russa do Acre se une ao MPAC em campanha contra assédio virtual

O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou uma ação de conscientização sobre assédio sexual virtual em parceria com a influenciadora Aleksandra Shogenova, conhecida como Russa no Acre. Recentemente, a influenciadora publicou um vídeo denunciando mensagens inapropriadas que vem recebendo nas redes sociais, alertando que esse tipo de comportamento não deve ser tolerado.

No vídeo, Aleksandra reforçou que o assédio sexual virtual acontece em qualquer lugar — no Brasil, na Rússia e também no Acre — e que mensagens de teor sexual enviadas sem consentimento configuram crime. Ela destacou que, mesmo que seja na internet, o assédio deixa as pessoas desconfortáveis e inseguras e não deve ser tratado como brincadeira. “Alguns homens mandam mensagens de teor sexual, até casados. E isso não é só desrespeito, é crime. Então, se aconteceu com você, denuncie”, afirmou.

Para auxiliar vítimas, o MPAC disponibilizou canais de atendimento, como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), além de linhas de apoio nacional como o 180 e o 190 em casos de urgência. A influenciadora também reforçou a importância de procurar ajuda e registrar boletim de ocorrência sempre que necessário.

A legenda do vídeo publicado por Aleksandra destacou:

“Assédio virtual é crime. Denuncie! Não é normal, não é apenas brincadeira.”

O MPAC reforça que a prevenção e a denúncia são fundamentais para combater o assédio virtual, garantindo segurança e respeito às vítimas em qualquer lugar, inclusive na internet.

Canais de ajuda: