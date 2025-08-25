Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex

“Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas aos avós, aos pais, aos meus pais, aos tios e aos primos dela. Eu queria dizer que raramente uso as redes sociais, me ver dessa forma foi horrível. Eu podia ter feito diferente e acabei fazendo o impensável. O dinheiro eu fiz questão de deixar com ela, também não fazia sentido para mim. Me ver ali, o que eu fiz ali foi extremamente fracassado, mas me arrepender não apaga isso. Fica aí o exemplo claro do que não se deve fazer por emoção e dizer que a Júlia é uma pessoa incrível, que me conquistou os detalhes e ela merece o mundo e desculpa a todos.”