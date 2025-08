Após três dias de estabilidade, Rio Acre volta a registrar baixa em Rio Branco

Após permanecer estável por três dias consecutivos, o nível do Rio Acre voltou a apresentar queda nesta segunda-feira (4), em Rio Branco. De acordo com a medição realizada às 5h15 pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o rio marcou 1,53 metros, uma redução de 2 centímetros em relação ao dia anterior, quando registrava 1,55 metros.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, nas últimas 24 horas não houve registro de chuvas na capital, o que pode ter contribuído para a leve diminuição no volume do manancial. No domingo (3), choveu apenas 1 milímetro.

Apesar da baixa, o nível do Rio Acre segue muito distante das cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordo (14 metros), o que indica um cenário de tranquilidade no atual período de estiagem.

A Defesa Civil segue monitorando o rio diariamente e reforça que, mesmo em tempos de seca, a atenção deve ser mantida por conta de possíveis eventos climáticos atípicos.