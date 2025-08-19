Aprovados do concurso do Iapen tomam posse nos cargos nesta semana; veja detalhes

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realiza na próxima quarta-feira (20), às 11h, no auditório do Detran, a solenidade de posse dos novos servidores administrativos aprovados em concurso público.

A cerimônia contará com a presença da vice-governadora Mailza e marca um passo importante no fortalecimento do sistema penitenciário do estado, além da valorização dos profissionais que vão atuar diretamente na administração e apoio às unidades prisionais.

O ato será realizado no auditório do Detran, localizado na Estrada Dias Martins. A expectativa é de que familiares, autoridades e representantes de instituições parceiras participem da solenidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Comunicação, a posse dos novos servidores reforça a política de valorização do funcionalismo público e contribui para a melhoria da gestão no sistema penitenciário acreano.