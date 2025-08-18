Arco viário terá construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre e custará mais de R$ 100 mi; Deracre vai fazer a obra

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), assinou nesta segunda-feira (18) a ordem de serviço para o início das obras do Arco Viário de Rio Branco.

O projeto prevê a pavimentação de 27 quilômetros e integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado (Proisa), com investimento total de R$105 milhões.

Segundo o governador Gladson Camelí, a iniciativa é uma das principais obras de infraestrutura previstas em sua gestão.

“É o ano do executar. Trabalhamos para entregar as obras que iniciamos e, agora, com o verão, podemos acelerar os trabalhos. Essa é uma das obras que certamente vai marcar nossa gestão, ao lado da maternidade”, afirmou.

A diretora-presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da obra para a mobilidade urbana e a segurança no trânsito da capital. “Estamos lançando hoje essa obra do Arco Metropolitano. Vão ser 27 km de pavimentação que vai tirar o tráfego de dentro da cidade, vai dar mais responsabilidade e mais segurança para todos os motoristas”, afirmou.

Segundo Sula, o projeto tem caráter estrutural e deve ser tratado como a implantação de uma nova rodovia estadual. “Não é ramal, isso é a implantação de uma rodovia, será uma nova AC”, enfatizou.

De acordo com o governador Gladson Camelí, a iniciativa é uma das principais obras de infraestrutura previstas em sua gestão.

“É o ano do executar. Trabalhamos para entregar as obras que iniciamos e, agora, com o verão, podemos acelerar os trabalhos. Essa é uma das obras que certamente vai marcar nossa gestão, ao lado da maternidade”, afirmou.

O empreendimento prevê a pavimentação de quatro trechos, totalizando 27,78. Camelí destacou ainda que o Arco Viário tem impacto direto no escoamento da produção e na economia regional. “São mais de R$100 milhões de investimentos, tanto de recursos da bancada federal, por meio do senador Marcio Bittar, quanto de financiamento externo. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas, desde a zona rural até a urbana, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia do estado”, disse.

Além da pavimentação, o Arco Viário inclui a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação. A obra deve retirar o tráfego pesado do centro de Rio Branco, impactando o escoamento da produção, o que deverá fomentar a economia regional.

Veja o vídeo: