Artista confeiteiro lança caixa de “morangos do amor” de luxo e impressiona com valor: “Pedidos não param”

Você achou que o Morango do Amor já tinha ido longe demais? Agora existe uma versão bem luxuosa do doce que impressiona não só pelo visual, mas também pelo valor. O artista confeiteiro Denilson Lima foi o responsável pela inovação que rapidamente viralizou nas redes sociais e conquistou várias celebridades.

“Não tinha como escapar eu precisava dar vida à minha versão dos Morangos do Amor. Nos últimos dias, era tanta gente me marcando, mandando mensagem, perguntando quando sairia o ‘meu’, que ficou claro que a expectativa era real. Mas eu não queria só seguir o hype. Queria transformar isso em algo que tivesse a minha cara, meu toque, minha verdade”, explicou Denilson ao hugogloss.com.

Foi então que ele criou a caixa de luxo do Morango do Amor. A sobremesa com oito unidades custa R$ 2.100. Os sabores vêm sortidos e podem ser três opções: maracujá com morango, brigadeiro belga e brigadeiro de ninho cremoso.

Entre os famosos que já provaram essa delícia estão Lucas Rangel, Silvia Braz e o influenciador Marcos Souza. Esse último, apenas no TikTok já acumula mais de 800 mil curtidas.

“Para mim, confeitaria nunca foi só sobre doce. É sobre imagem, sensação, conceito. E quando vi os morangos, eu soube que dava pra criar uma experiência inteira em cima deles. Mais do que um doce, eles viraram um gesto de afeto, de beleza, de desejo. O resultado? Surreal”,destacou ele.

De acordo com o artista confeiteiro, ele recebeu milhares de mensagens em poucas horas após o lançamento da novidade: “Pedidos que não param de chegar, e aquela sensação de que a gente conseguiu tocar as pessoas de verdade. Eu sempre falo que não crio só sobremesas, eu conto histórias. Cada detalhe tem intenção, da casca crocante ao jeito que apresento. Moda, arte, confeitaria… tudo se mistura”.

“E é isso que faz os Morangos do Amor serem muito mais do que uma tendência que abracei: eles são mais uma página dessa confeitaria com alma e assinatura que venho construindo”, acrescentou ele.