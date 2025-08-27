Artistas acreanos conquistam dois troféus no Prêmio Sebrae Amazônia de Música

O Acre brilhou na edição 2025 do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, realizada na noite desta terça-feira (26), em Belém (PA). A premiação reuniu representantes da Amazônia Legal, além de convidados do Nordeste e Centro-Oeste.

O artista Manoelzinho do Acre, de Cruzeiro do Sul, venceu como Melhor Lançamento – Sonoridades Amazônicas, com composições que exaltam o Vale do Juruá. “Fazer arte na Amazônia não é fácil, mas temos apoiadores, como o Sebrae, que apostam nesse projeto. O sentimento é de que estamos no caminho certo”, disse.

O rapper Kaemize, também de Cruzeiro do Sul, foi reconhecido como Melhor Artista – Música Urbana, com letras que unem crítica social e identidade amazônica. “É uma sensação incrível representar o nosso Acre e levar esse prêmio para casa”, declarou Kaemize.

A cantora Duda Modesto também representou o Acre como finalista em Melhor Lançamento MPB, reforçando a força da nova geração de artistas do estado.

No Acre, o Sebrae atua no fortalecimento da economia criativa, conectando artistas a oportunidades de mercado. “A música representa oportunidade de geração de renda, fortalecimento da identidade cultural e projeção dos nossos talentos”, frisou o diretor técnico, Kleber Campos.



A premiação

O Prêmio Sebrae Amazônia de Música reconhece artistas da região, incentiva lançamentos digitais e busca descentralizar o mercado musical nacional. Idealizado pelo Sebrae Pará, tem patrocínio do Banpará e da Equatorial Pará, via Leis Rouanet e Semear, e apoio da Secult.