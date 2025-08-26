Vídeo: atletas mirins de Sena Madureira brilham e Botafogo vence mais uma no sub-11

A equipe do Botafogo Academy continua invicta no campeonato de futebol sub-11 que está sendo disputado em Rio Braco. No último final de semana, o elenco enfrentou o time da escolinha Joia de Cristo e venceu pelo placar impiedoso de 10 x 0.

Para a competição, o Botafogo reforçou o time com cinco atletas de Sena Madureira: Keirryson, Lorenzo, Vampetinha, Arão e Pietro. Lesionado, Pietro não jogou, mas os demais atletas mirins estiveram em campo e brilharam. Keirryson e Lorenzo balançaram as redes e Vampetinha deu quatro assistências.

“Graças a Deus, eles vem tendo um ótimo desempenho e estamos aqui para incentivá-los cada vez mais. Nossa gratidão a Deus e à equipe do Botafogo que acreditou em nossos atletas”, comentou o servidor público e empresário Francisco Cordeiro, o “Vampeta”, pai do jogador “Vampetinha”.

O próximo jogo do Botafogo Academy será contra o Vila Acre, no sábado (30).

O Botafogo Academy que é um time de Rio Branco vem fazendo grandes investimentos e apostando nas categorias de base. No começo de setembro será inaugurado o Centro de Treinamento (CT) da equipe que terá dois campos padrão Fifa, alojamentos, dentre outras intervenções.