Banda de Música da PM do Acre é oficialmente reconhecida como patrimônio cultural do Estado

A tradicional Banda de Música da Polícia Militar do Acre passa a integrar oficialmente o patrimônio cultural acreano. A nova legislação foi sancionada e divulgada na edição desta sexta-feira, 8 de agosto, do Diário Oficial do Estado, após aprovação na Assembleia Legislativa.

De acordo com o texto da norma assinado pelo governador Gladson Camelí, o grupo musical é valorizada por sua contribuição significativa à cultura local, sendo considerada um símbolo da memória e identidade do povo acreano

A banda frequentemente presente em solenidades cívicas e eventos institucionais em todo o Estado, também é vista como um instrumento de promoção da cidadania.

“Fica declarado Patrimônio Cultural do Estado a Banda de Música da PMAC, em razão de sua relevante contribuição artística, histórica e social a cultura acreana”, diz o dispositivo.

O reconhecimento legal permite que o Estado, por meio de órgãos voltados à cultura, desenvolva políticas públicas voltadas à proteção e valorização do conjunto. A iniciativa visa garantir a continuidade e o fortalecimento das tradições musicais preservadas e difundidas pela corporação ao longo dos anos.