Banda The Neighbourhood anuncia retorno após 4 anos de hiato

A banda americana de indie rock The Neighbourhood anunciou retorno à música após um hiato de quatro anos. O grupo é composto pelo vocalista Jesse Rutherford, os guitarristas Jeremy Freedman e Zach Abels, o baterista Brandon Fried e o baixista Mikey Margott.

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais da banda, os músicos se reuniram em novembro de 2024 para trabalhar em novas canções. O período longe dos holofotes foi, de acordo com a publicação, necessário para a recuperação de Brandon Fried.

“Em 2022, se tornou evidente que os problemas de Brandon com substâncias precisavam de atenção imediata”, diz a nota.

Em 2022 Brandon foi acusado de assédio pela vocalista do grupo Marías, Maria Zardoya. Segundo o baterista, suas ações estariam ligadas ao abuso de substâncias.

“Mal podemos esperar para compartilhar o próximo capítulo com vocês”, finaliza o recado do grupo.

The Neighbourhood é dona de hits como “Sweather Weather” e “Daddy Issues”. O último disco da banda, “Chip Chrome & The Mono-Tones”, foi lançado em setembro de 2020. Em 2021, eles lançaram a canção avulsa “Fallen Star”.