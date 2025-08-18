Banhistas encontram fezes boiando e risco de choque elétrico em balneário no interior do Acre

A reinauguração de um balneário em Sena Madureira, neste fim de semana, acabou cercada de polêmica após a divulgação de um vídeo feito por uma frequentadora do local. Nas imagens, é possível ver fezes boiando na piscina natural, enquanto visitantes aproveitavam o espaço.

A sujeira, que causou indignação e preocupação, não foi o único problema relatado. A denunciante alertou para um risco ainda maior: a presença de um “mergulhão” — um equipamento elétrico submersível — ligado dentro do açude, no mesmo espaço onde as pessoas estavam nadando. O uso do aparelho na água oferecia um sério risco de choque elétrico para os banhistas.

O episódio gerou preocupação entre moradores da cidade, que esperavam encontrar no balneário uma opção de lazer segura e limpa. A situação levanta dúvidas sobre manutenção e fiscalização do espaço, que havia sido reinaugurado recentemente como alternativa de entretenimento para a população.

Autoridades locais ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso, e moradores aguardam uma solução rápida para garantir segurança e higiene no balneário.

*Com informações do Yaco News