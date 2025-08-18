18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Banhistas encontram fezes boiando e risco de choque elétrico em balneário no interior do Acre

Vídeo mostra fezes boiando na piscina natural durante reinauguração do balneário

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A reinauguração de um balneário em Sena Madureira, neste fim de semana, acabou cercada de polêmica após a divulgação de um vídeo feito por uma frequentadora do local. Nas imagens, é possível ver fezes boiando na piscina natural, enquanto visitantes aproveitavam o espaço.

Vídeo mostra fezes boiando na piscina natural durante reinauguração do balneário/Foto: Reprodução

A sujeira, que causou indignação e preocupação, não foi o único problema relatado. A denunciante alertou para um risco ainda maior: a presença de um “mergulhão” — um equipamento elétrico submersível — ligado dentro do açude, no mesmo espaço onde as pessoas estavam nadando. O uso do aparelho na água oferecia um sério risco de choque elétrico para os banhistas.

O episódio gerou preocupação entre moradores da cidade, que esperavam encontrar no balneário uma opção de lazer segura e limpa. A situação levanta dúvidas sobre manutenção e fiscalização do espaço, que havia sido reinaugurado recentemente como alternativa de entretenimento para a população.

Autoridades locais ainda não se manifestaram oficialmente sobre o caso, e moradores aguardam uma solução rápida para garantir segurança e higiene no balneário.

*Com informações do Yaco News

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.