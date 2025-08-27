Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas

Bárbara Evans usou suas redes sociais, na noite de terça-feira (26/8), para compartilhar detalhes sobre o acidente doméstico sofrido por sua filha, Ayla, de 3 anos. A menina, fruto do relacionamento da modelo e empresária com Gustavo Theodoro, caiu em casa e precisou levar pontos no queixo.

A atriz divulgou imagens do momento do atendimento e aproveitou para rebater críticas que sugeriam que o ferimento teria acontecido durante uma birra.

“Gente, pelo amor de Deus. Ela não se jogou no chão e nem estava fazendo pirraça. Simplesmente estava correndo, animada porque estava indo para a escola. Normal de criança”, disse Bárbara nos stories.

“Foi muito forte”

Segundo a mãe, Ayla surpreendeu pela calma após o tombo:

“Depois do tombo ela ficou calma, foi muito forte! Não chorou para levar anestesia e correu tudo bem. Agora é cuidar para fechar logo esse dodói. Quem acaba sofrendo somos nós”, desabafou.

O susto

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (26). Gustavo Theodoro levou a filha a um posto de saúde sem acordar Bárbara, que só soube da situação depois.

“Acordei, fui abrir o telefone, porque eu ia buscar a Ayla na escola, o pai leva e eu busco. Meu Deus, a menina caiu antes de ir para a escola, aqui em casa, abriu o queixo. O pai não me acordou, foi em um postinho de saúde, deu ponto na menina, e a menina já estava em casa”, relatou.

A atriz ainda contou como se sentiu ao descobrir o ocorrido:

“Estou até me tremendo, passando mal, tentando respirar para não passar para ela meu desespero. Gente, meu Deus, juro, estou com vontade de chorar. Tentando me recompor para ir ver ela. Meu coração tá palpitando.”

📌 Fonte: Metrópoles / Redes sociais

✍️ Redação ContilNet Notícias