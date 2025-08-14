Bitcoin bate novo recorde e supera a marca de US$ 124 mil pela 1ª vez

O bitcoin, principal criptomoeda do mundo, renovou sua máxima histórica na noite desta quarta-feira (13), ultrapassando a marca de US$ 124 mil. O recorde anterior havia sido registrado em 14 de julho, quando a criptomoeda atingiu US$ 123,2 mil. Apesar da nova alta, na manhã desta quinta (14), o bitcoin era negociado a US$ 120,8 mil.

Entenda os motivos da alta

A forte valorização do bitcoin foi impulsionada pela alta nas bolsas de valores dos Estados Unidos e por uma legislação mais favorável no país. O governo de Donald Trump conseguiu a aprovação das leis Clarity e Genius, que desburocratizam o mercado cripto. Outro fator de otimismo é a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) inicie um ciclo de redução da taxa de juros a partir de setembro.

Essa perspectiva de juros mais baixos torna ativos de maior risco, como as criptomoedas, mais atraentes, já que a rentabilidade da renda fixa diminui.

Fonte: Análise de mercado e fontes oficiais

Redigido por Contilnet.