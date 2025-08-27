27/08/2025
Bocalom acompanha alunos da Uninorte em visita ao Mercado Elias Mansour; ASSISTA

Durante a visita, Bocalom destacou que a obra está seguindo o cronograma estabelecido, com a previsão de inauguração para o início de 2026

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente em uma visita à obra de reestruturação do Mercado Elias Mansour, acompanhado por alunos dos cursos de arquitetura e engenharia do Centro Universitário Uninorte.

Alunos acompanharam as obras que estão em ritmo acelerado/Foto: ContilNet

O evento ocorreu às 10h e teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma visão prática do processo de construção e revitalização urbana do mercado.

Durante a visita, Bocalom destacou que a obra está seguindo o cronograma estabelecido, com a previsão de inauguração para o início de 2026. Atualmente, aproximadamente 35% da obra já foi concluída, com a parte mais complicada, a de concretagem, apresentando avanços significativos.

“Essa obra aqui é muito importante, é estratégica para o município de Rio Branco, visto que, é o mercado municipal. O Elias Mansour precisava dessa reestruturação. Esperamos concluir tudo dentro do cronograma previsto para fevereiro”, afirmou o prefeito.

Bocalom e o secretário Cid Ferreira/Foto: ContilNet

O projeto do novo Mercado Elias Mansour conta com um investimento total de R$ 28 milhões, sendo R$ 20 milhões destinados pelo senador Márcio Bittar, através de emendas parlamentares, além de R$ 5 milhões de emenda federal e R$ 3 milhões oriundos da prefeitura.

“Essa revitalização visa não apenas modernizar a infraestrutura do mercado, mas também impulsionar a economia local e proporcionar um espaço mais adequado para consumidores e comerciantes”, acrescentou o prefeito.

Obras estão previstas para serem entregues em 2026/Foto: ContilNet

Quem também acompanhou a visita técnica foi o secretário de Infraestrutura da cidade de Rio Branco, Cid Ferreira.

“Essa visita é muito importante porque facilita a vida desses estudantes que estão estudando a teoria e precisam ver a prática acontecer. Uma obra desse tamanho tem muito a oferecer”, concluiu.

