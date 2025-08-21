21/08/2025
Bocalom comemora resultado de pesquisa para Governo, mas diz que foco é a gestão de Rio Branco

Embora evite confirmar oficialmente uma candidatura, Bocalom admitiu satisfação com os números, mas reforçou que sua prioridade, neste momento, é a gestão municipal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, voltou a ser citado como possível candidato ao governo do Acre em 2026, após aparecer em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Bocalom destacou ainda que sua administração está focada na execução de mais de 100 obras em andamento na capital/Foto: Reprodução

Embora evite confirmar oficialmente uma candidatura, Bocalom admitiu satisfação com os números, mas reforçou que sua prioridade, neste momento, é a gestão municipal.

“Eu tô feliz que na pesquisa a gente aparece bem, mesmo sem falar que sou candidato. O que precisamos é ouvir melhor a população. Nesse momento, como diz o próprio governador, é hora de trabalhar. Obras começam daqui, viadutos, casas populares. Esse momento agora é de trabalho e nós vamos continuar”, afirmou o prefeito, ressaltando que uma decisão sobre eventual candidatura ficará para o futuro.

Bocalom destacou ainda que sua administração está focada na execução de mais de 100 obras em andamento na capital, entre elas a construção de viadutos e projetos habitacionais em parceria com o governo federal e a Caixa Econômica.

O senador Márcio Bittar, aliado político de Bocalom, elogiou o desempenho do prefeito e não descartou um protagonismo dele na próxima eleição estadual.

“Quem tem cargo tem que se preocupar, em primeiro lugar, em dar conta do mandato. O prefeito tem uma cidade para cuidar e está entregando resultados, como a construção de casas populares. É claro que é preciso falar de política, mas a prioridade é responder para aquilo que o povo lhe deu”, disse Bittar.

