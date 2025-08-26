Boliviano é preso com 15 celulares contrabandeados ao tentar cruzar fronteira no Acre

Um boliviano foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal, no município de Epitaciolândia, durante uma operação de combate ao descaminho. O homem foi abordado nas proximidades da ponte internacional que conecta Brasiléia (AC) a Cobija, na Bolívia, ponto frequentemente utilizado para a entrada irregular de mercadorias no país.

De acordo com a PF, o suspeito transportava 15 celulares importados, introduzidos no Brasil sem o devido recolhimento de tributos e sem passar pelo controle aduaneiro. O material seria entregue a receptadores em solo brasileiro, numa tentativa de burlar a fiscalização.

Após a abordagem, os policiais deram voz de prisão em flagrante e conduziram o homem à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia. O caso foi comunicado à Justiça e à Receita Federal, que devem adotar as medidas legais cabíveis.

O crime de descaminho, caracterizado pela importação de produtos sem o pagamento de impostos, é uma prática recorrente na região de fronteira e está entre os principais alvos de fiscalização das forças de segurança.