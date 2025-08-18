Bolsa Família paga R$ 90 milhões a mais de 125 mil famílias acreanas no mês de agosto

Mais de 125,3 mil famílias acreanas começam a receber, a partir desta segunda-feira (18/8), o pagamento do Bolsa Família. O benefício alcança os 22 municípios do estado e representa um investimento federal de R$ 90,4 milhões. O valor médio repassado no Acre é de R$ 721,78 por família. O cronograma segue até o dia 29 deste mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Além do benefício principal, neste mês também será pago o Auxílio Gás, no mesmo calendário do Bolsa Família. Voltado a famílias em situação de maior vulnerabilidade, o adicional de R$ 108, correspondente ao valor integral de um botijão de 13 quilos, chega a 47,9 mil lares acreanos. O investimento do Governo Federal para garantir esse auxílio no estado é de R$ 5,1 milhões.

Outra ação incluída no pacote é o Benefício Primeira Infância, voltado a crianças de zero a seis anos. Em agosto, 69,5 mil crianças recebem o valor extra de R$ 150 no Acre, com investimento de R$ 9,9 milhões. O recurso busca apoiar famílias que têm crianças pequenas em sua composição.

Os benefícios complementares também estão confirmados para este mês. Crianças e adolescentes de sete a 18 anos, gestantes e nutrizes recebem adicionais de R$ 50. No Acre, isso representa atendimento a 116,2 mil jovens, além de 6.238 gestantes e 3.200 nutrizes. O investimento para esses pagamentos supera R$ 5,8 milhões.

O programa dá atenção especial a grupos em situação de maior vulnerabilidade. Em agosto, no Acre, 421 famílias em situação de rua estão incluídas no Bolsa Família, além de 5.923 famílias indígenas, duas quilombolas, 49 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 151 que têm pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão e 133 compostas por catadores de materiais recicláveis.

Entre os municípios acreanos, Rio Branco concentra o maior número de beneficiários em agosto, com 42.297 famílias contempladas. Em seguida, aparecem Cruzeiro do Sul, com 14.278 famílias, Tarauacá, com 8.927, e Sena Madureira, com 8.864.

Quando se analisa o valor médio do benefício, Santa Rosa do Purus lidera a lista no estado. Com 6.723 habitantes e 1.190 famílias contempladas, o município registra a média de R$ 893,18 por família. Na sequência aparecem Jordão, com R$ 879,99, Assis Brasil, com R$ 813,74, e Porto Walter, com R$ 812,51.