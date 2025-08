“Bolsonaro só fez coisas corretas”, diz Bocalom em vídeo convocando população para ato na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), publicou um vídeo nas redes sociais convidando a população a participar de uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que será realizada neste domingo (3), a partir das 8h da manhã, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana.

No vídeo, Bocalom afirma que o ato tem o objetivo de defender valores como liberdade de expressão e justiça, além de protestar contra o que ele classifica como “perseguição à direita e aos cristãos”. Em tom crítico, o prefeito comparou o cenário político atual a regimes autoritários e disse temer que o Brasil siga por esse caminho.

“Eu não quero ver o nosso país virar uma Venezuela, Cuba, eu quero liberdade, as pessoas poderem se manifestar. Não pode estar presa, ainda, uma mulher só porque ela pegou um batom e escreveu em uma estátua. Quatorze anos de prisão, isso é injustiça”, afirmou.

O prefeito também exaltou a figura do ex-presidente Bolsonaro, destacando sua atuação no comando do país. “Não pode um homem, um presidente da República, Jair Bolsonaro, que só fez coisas corretas, todo mundo sabe, não tem uma coisa errada que ele fez nesse país. É o homem que despertou em nós brasileiros o sentimento pelo nosso Brasil, o sentimento de família, o sentimento de cristão”, disse.

Finalizando o convite, Bocalom reforçou o chamado à mobilização popular. “Esse homem está sendo injustiçado, e vamos para a rua amanhã, para mostrar nossa indignação, que nós queremos justiça. Chega de tanta perseguição a nós da direita, a nós cristãos, que defendemos a família. Vamos juntos amanhã, você é o nosso convidado”, concluiu.