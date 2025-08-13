13 de agosto de 2025
Bombeiros resgatam porco-espinho que invadiu residência no interior do Acre

Animal foi solto em seu habitat natural sem causar ferimentos

Uma família do Bairro Invasão, em Sena Madureira, teve uma surpresa inusitada na noite desta terça-feira (12): um porco-espinho foi encontrado em cima da geladeira da cozinha. A situação gerou bastante apreensão, mas terminou sem incidentes.

Bombeiros resgatam porco-espinho que invadiu residência no interior do Acre/Foto: Reprodução

De acordo com o soldado Sampaio, do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 23h50.

“O solicitante informou que o animal estava em cima da geladeira, o que gerou um pouco de apreensão”, explicou o militar.

Após a chegada da equipe, o porco-espinho foi capturado com segurança e devolvido ao seu habitat natural. O soldado reforçou que, em casos como esse, a população não deve tentar manusear o animal por conta própria.

“Esses bichos possuem um sistema de defesa que pode causar acidentes se forem manipulados de forma inadequada. Pedimos à população que, em qualquer situação semelhante, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193”, orientou.

