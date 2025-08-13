Bombeiros resgatam porco-espinho que invadiu residência no interior do Acre

Uma família do Bairro Invasão, em Sena Madureira, teve uma surpresa inusitada na noite desta terça-feira (12): um porco-espinho foi encontrado em cima da geladeira da cozinha. A situação gerou bastante apreensão, mas terminou sem incidentes.

De acordo com o soldado Sampaio, do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 23h50.

“O solicitante informou que o animal estava em cima da geladeira, o que gerou um pouco de apreensão”, explicou o militar.

Após a chegada da equipe, o porco-espinho foi capturado com segurança e devolvido ao seu habitat natural. O soldado reforçou que, em casos como esse, a população não deve tentar manusear o animal por conta própria.

“Esses bichos possuem um sistema de defesa que pode causar acidentes se forem manipulados de forma inadequada. Pedimos à população que, em qualquer situação semelhante, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193”, orientou.