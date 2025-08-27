BOPE prende dupla com simulacro e motocicleta roubada em Rio Branco

Uma ação ágil do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia de Motopatrulhamento Tático (GIRO), terminou com a prisão de dois homens e a recuperação de uma motocicleta roubada, na noite desta segunda-feira (25), no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu instantes antes, quando um casal foi surpreendido por quatro assaltantes armados ao deixar um shopping. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a entregar uma Honda CG Titan 160, de cor vermelha. Os criminosos fugiram em direção à Terceira Ponte, acessando o Segundo Distrito da capital.

A equipe do GIRO, que realizava patrulhamento na região, foi informada sobre o roubo por meio da rede de rádio e, com auxílio do rastreador instalado na motocicleta, conseguiu localizar rapidamente dois dos suspeitos. Eles foram identificados como David e Douglas, ambos de 21 anos.

Na abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de pistola utilizado no assalto. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com a motocicleta recuperada e o objeto apreendido.

As investigações continuam para localizar os outros dois envolvidos no crime.