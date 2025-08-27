26/08/2025
BOPE prende dupla com simulacro e motocicleta roubada em Rio Branco

As investigações continuam para localizar os outros dois envolvidos no crime.

Uma ação ágil do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia de Motopatrulhamento Tático (GIRO), terminou com a prisão de dois homens e a recuperação de uma motocicleta roubada, na noite desta segunda-feira (25), no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu instantes antes, quando um casal foi surpreendido por quatro assaltantes armados ao deixar um shopping. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a entregar uma Honda CG Titan 160, de cor vermelha. Os criminosos fugiram em direção à Terceira Ponte, acessando o Segundo Distrito da capital.

Momento da prisão/Foto: ContilNet

A equipe do GIRO, que realizava patrulhamento na região, foi informada sobre o roubo por meio da rede de rádio e, com auxílio do rastreador instalado na motocicleta, conseguiu localizar rapidamente dois dos suspeitos. Eles foram identificados como David e Douglas, ambos de 21 anos.

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

Na abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de pistola utilizado no assalto. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com a motocicleta recuperada e o objeto apreendido.

Local do flagrante/Foto: ContilNet

